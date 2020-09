Aunque los entrenamientos no iban a arrancar el 7 de septiembre, la LDS adhirió a una medida de AFA que estiró el plazo a octubre

En San Pedro y Baradero no habrá torneos de fútbol organizados por la Liga Deportiva Sampedrina (LDS) hasta 2021, decisión que se tomó de común acuerdo entre la entidad y los clubes por la pandemia de coronavirus. Más allá de eso, el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) autorizó a las ligas del interior a que sus equipos de primera vuelvan a entrenar en cancha desde el 7 de septiembre, permiso que estaba atado a lo que disponga la Municipalidad y que a nivel local no se iba a habilitar porque los casos positivos y fallecidos no cesan.

Con el aval de practicar desde la próxima semana, el Consejo Federal desligó su responsabilidad a todas las asociaciones. Sin embargo, en las últimas horas el órgano de la AFA que lidera Pablo Toviggino publicó un despacho en el que pospuso el regreso hasta octubre por el COVID-19 para los planteles que compiten en el Torneo Regional Federal Amateur 2020.

Si bien no hay elencos sampedrinos ni baraderenses en ese certamen, la LDS adhirió a esa medida, tal confirmó su presidente, Hugo Cejas, a La Opinión; por lo que ningún club podrá retomar con su primera división los entrenamientos al menos hasta el décimo mes del calendario. En caso de que el Torneo de Clubes de Federación Norte se decida continuar, Banfield, Paraná y Fundición deberán esperar al menos hasta esa fecha para pisar un campo de juego, siempre y cuando el Comité de Crisis del gobierno local lo avale.

La disposición no cambia el futuro de los clubes que compiten en la LDS porque no tendrán actividad oficial hasta el 2021. En caso de que mejore el contexto sanitario, está previsto que la próxima temporada inicie en febrero aunque, al 1 de septiembre, es todo una incógnita.