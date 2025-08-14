Audífonos encontrados en calle Pellegrini
"Hola, encontramos estos audífonos afuera de Gigared, en Pellegrini 840. Vamos a estar de 8 y media a 4 de la tarde, si quieren pasar a buscarlo. Mañana también, mañana estamos abiertos", indicaron. En caso de ser tuyo acercarse a las oficinas de Gigared.
