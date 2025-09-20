El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta a corto plazo para el norte de la provincia de Buenos Aires.

El parte señala “tormentas severas con lluvias intensas, ráfagas y caída de granizo”, abarcando los distritos de Arrecifes, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Chacabuco, Chivilcoy, General Arenales, Junín, Pergamino, Rojas, Salto, Suipacha y para la zona sudeste del partido de San Pedro, que incluye Santa Lucía y Pueblo Doyle.

Recordamos que casi toda la provincia de Buenos Aires está bajo alerta naranja para este sábado, que en el caso de nuestro distrito es para la tarde y noche.

El informe del SMN indica que el área será afectada por tormentas fuertes o severas. Las mismas estarán acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Respecto a las recomendaciones, el Servicio Meteorológico Nacional indicó permanecer en construcciones cerradas, mantenerse alejado de los árboles y de los de artefactos eléctricos, evitar el uso de teléfonos con cable, evitar circular por calles inundadas o afectadas, y si hay riesgo de que el agua ingrese en su casa, cortar el suministro eléctrico.

En caso de emergencias, en San Pedro se puede recurrir a Defensa Civil llamando al 103.

