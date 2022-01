Así fue el robo a Oscar Andreani: “A priori, no hay ningún vínculo con su actividad empresarial”

Luego del asalto al reconocido empresario Oscar Andreani en su casa de campo ubicada en la ruta 9 dentro del partido de San Pedro, el gerente del Grupo Andreani, Alejandro Pozzo, se refirió a la investigación en diálogo con Radio Cuarentena.

Pozzo señaló que fue un “lamentable hecho” el que “sufrió OScar Andreani en persona” y destacó que es “algo que nunca había ocurrido”. “Oscar ama San Pedro, elige su lugar en el mundo para descansar, tomarse unos días entre tanta actividad empresarial”, dijo sobre su vínculo con ese lugar.

El referente del Grupo Andreani señaló que están “avanzando en la investigación con la fiscala Viviani”, a quien destacó como “una profesional de primer nivel”, y con el personal de la Sub DDI San Pedro – Baradero, que investiga el caso.

Andreani “está bien de salud, shockeado como cualquiera a quien le pasa una cosa así”, dijo Pozzo.

Respecto de lo ocurrido, el gerente dijo que “hay muchas dudas” y que todo comenzó “alrededor de las 11 de la noche del domingo” cuando “Oscar fue sorprendido por unas dos o tres personas, fue maniatado, reducido, le sacaron sus bienes personales que no fueron muchos, y salieron por lo que sería la parte frontal del predio”.

Los videos de las cámaras de seguridad que están emplazadas dentro del establecimiento fueron entregados a la Justicia. “Nosotros tenemos dispositivo de seguridad, de monitoreo interno pero no, Oscar es una persona muy fuerte en su mentalidad y viene a descansar, él es una persona muy sencilla”, dijo Pozzo consultado sobre si Andreani tenía custodia personal al momento del asalto.

En el Grupo Andreani no tienen en claro si los delincuentes sabían que el empresario estaba en la casa cuando fueron a cometer el robo “Él viene asiduamente a San Pedro, es un dueño muy presente, probablemente tuvieran algún tipo de conocimiento pero no queda claro”, señaló Pozzo.

Además, dijo que “a priori, que no hay ningún vínculo con su actividad empresarial” y consideró que “esto fue algo que está por fuera de su relación con él como empresario”. Aun así, no lo descartan: “Es parte de lo que estamos investigando, queremos saber hasta las últimas consecuencias los motivos, pero no vemos relación a priori con esto que pasó”.