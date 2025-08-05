El misterio de las urnas electrónicas que aparecieron tiradas en un camino rural forman parte de una causa penal que comenzó tras la presentación de un camionero que denunció en la provincia de Entre Ríos que le robaron 21 de esos dispositivos cuando los trasladaba para las elecciones porteñas, a mediados de abril.

Este lunes, una comisión de la policía del Departamento Islas del Ibicuy llegó a La Opinión con una orden judicial para retirarlas, luego de que Damián Gómez, el contratista rural que las encontró en un callejón entre los parajes Tablas y El Espinillo, las dejara en la redacción a resguardo y a disposición de la Justicia.

El móvil de la Policía de Entre Ríos llegó a La Opinión junto a personal de la Comisaría local.

El fiscal Gastón Popelka y la jueza Natalia Céspedes exhortaron al Poder Judicial de San Nicolás para que disponga el procedimiento correspondiente para retirar las urnas electrónicas y trasladarlas a Entre Ríos para que queden bajo la órbita del juzgado interviniente.

Así, el oficial principal José luis Suárez, de la policía de Entre Ríos, llegó a La Opinión junto a la comisaria Paola Vela y otro personal de la Comisaría local, para hacer efectiva la orden judicial, que técnicamente era “de allanamiento”.

Las urnas electrónicas estaban a la vista en la sala principal de la redacción, desde donde los efectivos las cargaron para depositarlas en la caja del móvil entrerriano, bajo su custodia, tras labrar el acta de rigor.

Las urnas electróncias fueron cargadas en el móvil de la Policía de Entre Ríos.

El sábado, Lilí Berardi informó en Sin Galera que Damián Gómez había puesto a resguardo de La Opinión estos dispositivos para que la Justicia procediera a retirarlas con la orden correspondiente.

El viernes, un abogado de la empresa Magic Software Argentina (MSA) se había comunicado con La Opinión para informar el detalle registral de las 21 urnas que denunció el camionero como robadas, de manera tal de constatar que coincidían con las que encontró Gómez.

El 15 de abril, un camionero identificado como Miguel Ángel González denunció que en la zona conocida como Empalme 12, le robaron parte de la carga. Eran 21 urnas electrónicas que iban hacia Buenos Aires para las elecciones porteñas.

Las urnas son de la empresa Magic Software Argentina (MSA), responsable del sistema de voto electrónica en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Salta, y tienen la leyenda Vot.Ar.

La Opinión logró reconstruir que los dispositivos fueron descartados en la zona cercana a un arroyo ubicado en las proximidades del parador Las Bahamas, en ruta 9.

Desde allí un trabajador rural habría trasladado algunas de las urnas electrónicas y las abandonó en el callejón donde las encontró Damián Gómez cuando circulaba por la zona.

Gómez decidió recogerlas y dar aviso a La Opinión. Desde entonces, los dispositivos quedaron a resguardo en la redacción, de donde la policía de Entre Ríos las retiró este lunes para ponerlas a disposición de la Justicia de esa provincia.