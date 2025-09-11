En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, la Municipalidad y la agrupación Estamos Juntos realizaron un acto en la sede del polo de salud mental.

Representantes del grupo y autoconvocados compartieron lecturas y reflexiones respecto de una problemática que afecta a diario a muchas personas en nuestra ciudad.

Autoridades presentes en la actividad recordaron que la Guardia del Hospital funciona las 24 horas y que dispone de un "servicio de urgencia en psicología y psiquiatría".

Indicaron que pondrán en marcha un "nuevo dispositivo de psiquiatría grupal" orientada a adolescentes, de entre 11 a 18 años, que será coordinado por profesionales del área.

