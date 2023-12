Noelia escribió: “Vivo en la isla y hace unos días que le mande al de Desarrollo Humano pidiendo ayuda y me dijo que sí y me preguntó a dónde me lo podía alcanzar y hasta ahora estoy esperando. Es una vergüenza que a la gente de la isla nos tengan a las vueltas cuando realmente lo necesitamos. Con este tiempo al agua lo tenemos en el patio, es una vergüenza que a la gente de la isla nos tienen abandonados. Del domingo a la madrugada que se levantó el viento fuerte mal, se mojaron los colchones, cobijas y encima que sigue este temporal los chicos no pueden dormir con las cosas mojadas. Realmente lo necesitamos, de verdad. Tenemos el agua en el patio con la crecida”.