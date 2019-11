Asesinato en pleno centro: Ramos analiza si la novia de Dotti fue testigo o cómplice

Este sábado, la fiscala Viviana Ramos accedió a brindar una entrevista a Lilí Berardi en Sin Galera, con los violentos episodios de las últimas semanas, en las que su fiscalía estuvo de turno, como eje central de la nota.

En ese marco, se refirió a la investigación por el homicidio de Elías Chávez, al otro día de que el imputado, Sebastián Dotti, prestara declaración indagatoria y asegurar que actuó "en defensa propia".

Consultada acerca de por qué hasta el momento no citó a declarar a la novia de Dotti, que iba con él en el Peugeot 207 cuando sucedió el episodio, reveló que esa mujer podría ser imputada en el caso.

"No la cité a declarar porque todavía no está decidida su ubicación procesal: puede ser testigo, pero también puede ser imputada por encubrimiento o participación", aseguró la fiscala Viviana Ramos este sábado.

"No la teníamos identificada hasta tanto la tuvimos a instancias de la defensa. La estrategia (de Fiscalía) fue recibir la declaración de Dotti, independientemente de los plazos, y hasta tanto él no declarar no íbamos a recibir ningún testimonio que nos presentara espontáneamente la defensa", detalló.

La novia de Dotti contó su versión de lo sucedido a un canal de televisión nacional, en una nota que se grabó en el estudio jurídico del abogad Mauricio Gugger, en la que aparece de espaldas. El defensor del imputado había ofrecido su testimonio el mismo día del hecho, cuando presentó la eximición de prisión del acusado.