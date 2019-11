Asesinato en pleno centro: "Está muy tranquilo, porque era su vida o la del otro", dijo el abogado de Dotti

Tras entregarse a la Justicia, Sebastián Dotti, imputado por el homicidio de Elías Chávez, ocurrido el sábado pasado por la madrugada, prestó declaración indagatoria ante la fiscala Viviana Ramos y, como adelantó La Opinión, planteó que su conducta debe ser enmarcada en un acto de "legítima defensa".

Dotti estuvo durante casi dos horas y media con Ramos, acompañado de su abogado defensor particular, Mauricio Gugger. Tras declarar, fue trasladado por el personal de la DDI de regreso a San Nicolás, donde permanece detenido.

El abogado pidió la excarcelación tras el planteo de accionar en defensa propia y la fiscala, por su parte, tiene alrededor de 30 días para elevar la solicitud de prisión preventiva. Ambas solicitudes serán analizadas por el juez de Garantías interviniente, Román Parodi.

"Dotti declaró todo lo que pasó", dijo Gugger a La Opinión al salir de Fiscalía. "Se defendió, sintió en riesgo su vida. Chávez lo estaba atacando y no le dejaba de pegar, casi desvanecido y todo ensangrentado empieza a defenderse y toma lo primero que tenía a mano", contó el abogado.

"La víctima le abre la puerta para seguir pegándole, se va hacia su auto, entonces Dotti, temiendo que vaya a a buscar un arma de fuego para matarlo, se fue. Se fue todo ensangrantado y se acostó a dormir porque pensó que no había hecho nada", sostuvo.

Ante la consulta respecto de la presencia del arma homicida, secuestrada luego en la casa donde Dotti residía con sus padres, el abogado aseguró que "venía de comer un asado" y que "en el freno de mano tenía los cubiertos".

"La legítima defensa tiene varios requisitos, uno es una agresión ilegítima que no se haya provocado y ponga en riesgo la vida. Él iba con su novia dentro del auto, le cruzan un vehículo intempestivamente una persona que se baja de forma eufórica a pegarle, le rompe el labio, le baja un diente, le rompe el pómulo, ya con medio cuerpo adentro del auto para seguir pegándole, no se lo podía sacar de encima", detalló.

"Dotti mide 1,50 m y pesa 50 kilos. Cuando veía que no podía zafar, nota que tiene los cubiertos del asado en el freno de mano y hace un gesto evasivo para sacárselo de encima, con el arma. No se da cuenta de que lo lastima, porque en ese momento le abre la puerta se fue a su auto y es cuando Dotti tuvo aún más miedo porque pensó que iba a buscar un revólver para matarlo", sostuvo Gugger.

Consultado sobre uno de los extremos que prevé la ley para merituar una legítima defensa, la razonabilidad el medio empleado para ejercerla, señaló que "él no tenía otro medio para defenderse" y que "era su vida o la del otro", que, según sostuvo el abogado, "estaba dispuesto a matarlo".

"No había manera de que parara de pegarle, sin ningún tipo de razón, no hubo antes ningún tipo de conflicto, esa es la cuestión y ahí radica nuestra defensa", señaló y aseguró que Sebastián Dotti "Está muy tranquilo porque era él o el otro, no había otra forma, no había otra manera".

La Opinión consultó respecto de la decisión del imputado de huir del lugar del hecho tras apuñalar a la víctima. "Él se fue de la escena porque Chávez se va a su auto, Dotti no lo vio ensangrentado ni herido, pensó que iba a buscar un arma para matarlo. Se fue a la casa, no se escondió, se acostó a dormir y se despertó con los gritos de la madre cuando vio la noticia en los medios", dijo Gugger.

De la misma manera, el abogado respondió respecto de por qué se fue a San Nicoás y luego a Rosario tras el episodio: "Se fue de San Pedro por consejo de un abogado al que llamó previo a mí, al que fue a ver a San Nicolás y que le dijo que se tenía que ir. Me llamó a mí el sábado a la tarde, a las 15.00, y yo le dije que volviera a San Pedro, lo revisó un médico y se puso a derecho con la eximición de prisión", explicó.