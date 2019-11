Asesinato en pleno centro: El último amigo que estuvo con Sebastián Dotti relató todo lo ocurrido horas antes del hecho

La titular de la UFI 11 mantiene su acusación y la calificación de homicidio simple contra el imputado Sebastian Dotti, que apuñaló a Elías Chávez el 25 de agosto a las 4.50 de la madrugada en medio de una discusión de tránsito que derivó en violencia.

Este sábado en Sin Galera, Leandro Bertola, el último de su grupo de amigos que lo vió momentos antes del hecho, relató cómo fue la noche del viernes y madrugada del sábado en la que todo sucedió.

Su amigo detalló que ese viernes por la noche se juntaron a cenar "como casi todos los viernes", y luego fueron "Solo tres o cuatro a Berlín". "Tenemos fotos de 20 minutos antes de que me deje en casa, es más, en el bar había una pareja y el personal del bar con la encargada. Estabamos hablando entre nosotros y no paso nada, imposible que nos peleemos entre nosotros, no había bronca con nadie". Explicó con respecto a los comentarios en los que se hablaba de una posible pelea o discusión previa.

Él aseguró que fue el último al que Sebastian dejó en su auto, antes de ir a buscar a su novia, quien también relató en oportunidades anteriores, qué fue lo que ocurrió. Sin embargo, aún no fue citado a declarar, aunque esperan la citación de parte de la fiscal Viviana Ramos.

"No me citaron todavia, pero yo estoy disponible para contar todo lo que se. Todavía no citaron a nadie, ni a los presentes del asado, ni a los de Berlin, ni a mi que fui el ultimo que lo vio, pero estaría bueno saber el contexto de la noche, porque sino así caratulamos a cualquiera de cualquier cosa", expresó y añadió: "Y estaría bueno hacer también una reconstrucción de todas las camaras, del trayecto que hizo verdaderamente el auto".

Con respecto a las horas después de la muerte de Chávez, Leandro comentó: "Yo vivo a dos cuadras del negocio de Sebastian y esa mañana estaba cerrado y me pareció raro, y pense que estaba durmiendo, y bueno cuando entre en razón había pasado esto".

"Despues ya no lo pude ver más, yo todavía no pude tener la oportunidad de visitarlo pero cuando pueda voy a ir, porque para mi es una persona especial, que hace 5 años que conozco y nunca me dio la pauta de que sea así, compartimos momentos de cancha, de asado, reuniones, para mi, una persona especial", relató.

Mientras tanto, el juez de Garantías Román Parodi deberá resolver respecto del futuro procesal de Sebastián Dotti y su abogado Mauricio Gugger pidió la excarcelación luego de que se entregara a la Justicia y prestara declaración indagatoria ante la fiscala.

Bertola, quien según indicó apoya incondicionalmente a los padres del jóven de 29 años, pidió "que realicen la reconstrucción de las camaras, que utilicen la justicia para ver que realmente fue legítima defensa, si se vio amedrentado por los golpes que le dio esta persona, me gustaria que realicen una investigación exhaustiva para delimitar que fue legiitima defensa".