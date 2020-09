Asesinato de un camionero en ruta 9: "Mi hijo no mató a nadie, no lo creo y no lo voy a creer nunca", dijo el padre de uno de los detenidos

Tras el hallazgo sin vida de Néstor Insaurralde oriundo de La Matanza que conducía un camión de reparto en el que llevaba almohadas, la Policía llevó adelante operativos en la localidad por pedido de la Fiscalía Nº 7 de María del Valle Viviani y capturó a dos masculinos de 20 y 23 años acusados de participar del hecho ocurrido este viernes a la madrugada en el kilómetro 154 de la arteria nacional, donde la víctima recibió un disparo con una tumbera en su sien derecha. Ambos fueron trasladados a la dependencia local donde quedaron a disposición de la Justicia.

Este sábado en Sin Galera, Julio Rodríguez, padre de Rodrigo Alejandro Rodríguez (20), uno de los sospechosos detenido, dio su versión de los hechos y aseguró que su hijo pasó la madrugada en su domicilio. "Mi hijo está detenido, tiene 20 años, el día viernes estaba durmiendo hasta que yo me vine a trabajar, se levantaban a las 6 am con el hermano", comenzó relatando y añadió: "Yo llego 05.35 y el camión ya estaba tirado ahí yo trabajo en Tawara y cuando yo paso por arriba del puente estaba el patrullero y el camión tirado, y mi hijo estaba durmiendo en casa con los hermanos, porque se iban a trabajar".

El progenitor aseguró que está dispuesto a brindar declaraciones en la fiscalía pero que aún no fue llamado por nadie. Además, insistió con que, en el allanamiento realizado "encontraron un revólver con proyectiles que lo metió la policía porque no había nada en mi casa, mi hijo el mayor los vio".

Asimismo, confirmó que no es la primera vez que su hijo se ve vinculado con hechos delictivos, algo que ya habían mencionados vecinos de la localidad en oportunidades anteriores, sin embargo, expresó que todas esas circunstancias en las que el joven había sido aprehendido estaban relacionadas a discusiones o "problemas de la calle", pero que jamás quedó detenido por un largo período. Incluso hizo una acusación de que en varias oportunidades fue golpeado por efectivos policiales.

En cuanto a los celulares secuestrados, Rodríguez dijo que su hijo los recolecta en el basural para poder arreglarlos y que además del arma que "no era de ellos", se llevaron dinero. "Mi hijo no mató a nadie, no lo creo y no lo voy a creer nunca. Espero que se aclare todo esto porque nos están culpando de una cosa que no se cometió", finalizó.

El cuerpo de Néstor Insaurralde fue trasladado este sábado por la mañana desde el Hospital Emilio Ruffa, donde se le practicó la autopsia, hacía La Matanza donde finalmente sepultarán sus restos.