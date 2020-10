Asesinato de un camionero en ruta 9: "Mi hijo es un perejil", dijo la madre de unos los liberados

Este lunes, La Opinión reveló que la Justicia decidió liberar a los dos detenidos por el asesinato del camionero Néstor Insaurralde, ocurrido el 11 de septiembre pasado en el km 154 de la ruta 9, cuando el chofer paró a descansar y fue abordado por delincuentes.

Diego Franco, de 23 años, y Rodrigo Rodríguez, de 20, fueron detenidos el mismo día del crimen en sus domicilios de la localidad de Río Tala, sospechosos de estar involucrados en el caso. Tras 45 días en la Comisaría, ambos fueron liberados porque los elementos probatorios en su contra fueron insuficientes.

El juez de Garantías interviniente rechazó el pedido de la fiscala Viviani de mantener detenidos con prisión preventiva a Franco y Rodríguez, y en cambio accedió a los planteos del defensor oficial, Pablo Vacani, quien no sólo pidió no aceptar la prisión preventiva sino que además planteó que debía dictarse la falta de mérito para sus asistidos.

Su argumento fundamental fue que las pruebas colectadas por Policía Científica no los involucran y que lo único que había para acusarlos era un relato de una fuente anónima presentado por la policía, que Vacani puso en duda.

El lunes por la tarde, a horas de la liberación de los jóvenes, la madre de Diego Franco dialogó con La Opinión a través del ciclo Radio Cuarentena que se emite desde la fanpage de Sin Galera en Facebook y sostuvo que su hijo "es un perejil".

"El juez dictaminó falta de mérito porque no existía ninguna prueba en contra de mi hijo para vincularlo a ese crimen", dijo Cristna y agregó: "Él gracias a Dios está bien, está tranquilo. Él sabía que no tenía nada que ver".

"Él estaba tranquilo, cada vez que hablaba por teléfono para preguntarle cómo estaba él me decía que me quedara tranquila, que estaba bien. Lo atendieron en buenas condiciones", dijo la madre de Diego Franco y contó que el día del allanamiento su hijo estaba en su casa, "lo más bien".

"Ese día él estaba barriendo el patio. Se había levantado tipo 10.30 porque no habíamos ido a trabajar al campo ese día", relató la mujer, cuyo hijo reside en el mismo terreno que ella, con su pareja, en la localidad de Río Tala.

La madre contó que unos días antes hubo una situación en la que su hijo y Rodrigo Rodríguez tuvieron un conflicto con la policía, y consideró que quizás eso haya sido disparador de la acusación contra ambos jóvenes.

"El 8 de septiembre, tipo diez y media de la noche, arrancó todo", contó y refiriró que una mujer mantuvo una discusión con Rodríguez, que luego derivó en una pelea con el hijo de la chica y que en el marco de ese entuerto participó la policía y hasta hubo disparos con balas de goma.

"'Tu hijo está implicado en un homicidio', me dijo la policía y me dijeron que habían encontrado un revólver abajo de la almohada, eso me dijo el oficial, que tenía un arma. Yo ni enterada, le dije", contó Cristina y señaló: "Lo más lindo es que el arma esa tampoco tenía nada que ver con el homicidio.

"Para mí le hicieron una cama, mi hijo no tiene ningún antecedente en la Comisaría, nada", dijo y aseguró que "lo fueron a buscar como si fuera un reverendo perejil".

"El siempre sostuvo su inocencia, lo detuvieron el viernes y el sábado declaró. Le hicieron la parafina, las huellas y todo eso dio negativo", dijo la madre de Diego Franco, que este lunes recuperó su libertad, al igual de Rodrigo Rodríguez.