Asesinato de un camionero en ruta 9: la Defensa cuestiona a la policía y pide falta de mérito para los detenidos

Este miércoles se desarrolla en San Nicolás la audiencia para que el Juzgado de Garantías evalúe si mantiene detenidos con prisión preventia a Diego Franco y Rodrigo Rodríguez, los jóvenes oriundos de Río Tala que están imputados por el asesinato del camionero Néstor Insaurralde, ocurrido el 11 de septiembre pasado en el km 154 de la ruta 9.

La fiscala María del Valle Viviani, titular de la UFI 7, consideró que hay elementos para sostener la acusación contra Franco y Rodríguez, de 20 y 23 años, respectivamente, pero el defensor oficial que los asiste, Pablo Vacani no sólo cuestiona el pedido de prisión preventiva sino que además solicitó la falta de mérito para ambos.

El defensor sostiene que las pruebas que obran en el expediente no permiten justificar la prisión preventiva y, según su perspectiva, ni siquiera son suficientes para que se mantenga la sospecha que pesa sobre ellos como presuntos autores del robo y asesinato del chofer que transportaba almohadas desde el conurbano con destino Córdoba.

En su presentación, Vacani apuntó además contra la policía, puesto que puso de relieve que los elementos que mantienen la acusación contra Franco y Rodríguez están apoyados en "una fuente anónima nunca revelada ni acreditada en el caso" ofrecida por la policía de seguridad —es decir no la DDI, la de investigación— y en el secuestro de armas y celulares que, según su perspectiva, no aportan pruebas contra ellos.

El defensor señala que la escopeta secuestrada en la casa de Rodríguez no es compatible con el calibre del disparo que mató a Insaurralde, que las huellas relevadas en el camión no coinciden con las de los acusados, que las imágenes de las cámaras de seguridad no permite reconocerlos ni hay testigos presenciales que los ubiquen en la escena.

Además, Vacani destaca el testimonio de una joven oriunda de Río Tala que señala a otras personas como las presuntas autoras del hecho y que, expresó, la fiscala Viviani no valora en la requisitoria de prisión preventiva elevada al juez.

De la misma manera, Vacani consideró "controvertible" la imputación por tenencia de arma de guerra que pesa sobre Rodríguez por la escopeta secuestrada en su domicilio y por tenencia de arma de fuego de uso civil para Franco por la incautación de un revólver calibre 32 cuando allanaron su casa.

"Las diligencias realizadas por Policía Científica, que resultan las más relevante frente a todas aquellas frustradas por la DDI de Investigación (en particular todo aquello que permita individualizar a los autores), descartan que Franco y Rodriguez sean autores del hecho", sostuvo Vacani en su presentación en defensa de los imputados.

En el escrito, el defensor señala a un efectivo de la policía por sostener una versión incriminatoria basada en testimonios anónimos que no pueden ser confrontados, al punto de que no hay "otro personal policial que determine la fuente de datos indirecta a las que alude".

En extenso texto, Vacani llega a plantear que el uso de fuentes anónimas es un "clásico recurso policial" relacionado con "lógicas de engaños en el proceso penal", analizado en obras como Mentiras azules y placebos policiales, un reconocido estudio sobre el uso de la mentira como herramienta de control social en las fuerzas de seguridad, que el defensor cita en su presentación.

Vacani dvierte que podría estarse ante una situación propia de "un sistema añejo e inquisitivo sujeto a prácticas institucionales que desnaturaliza la entidad del deber de objetividad del Ministerio Público Fiscal en la conducción de una investigación penal" y se pregunta si es posible que ese presunto dato anónimo "sea la única razón para afirmar una hipótesis de autor si no hay otros elementos independientes a la versión testimonial que lo sostenga".

Los detenidos fueron trasladados a San Nicolás para el desarrollo de la audiencia ante el juez de Garantías, que con los planteos de Vacani y Viviani deberá resolver si deja a Diego Franco y Rodrigo Rodríguez en libertad o los mantiene detenidos con prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso que investiga el asesinato de Néstor Insaurralde, ocurrido el 11 de septiembre pasado en el km 154 de la ruta 9.