Asesinato de Oscar Lezcano: habló su novia y contó qué pasó antes de los disparos

Abril, la novia de Oscar Lezcano, el joven asesinado el miércoles por la tarde en inmediaciones de Benefacroras Sampedrinas y Fray Cayetano Rodríguez, llegó este jueves a La Opinión acompañada de Nair, una amiga mayor de edad que los acompañaba a la iglesia evangélica a la que ambos concurrían, para contar lo que sucedió en los momentos previos al hecho que le costó la vida al adolescente de 17 años.

Eran alrededor de las 17.20 cuando Oscar y Abril se retiraron de la casa de Nair con su moto. Iban a la casa de la novia del adolescente, ella también menor de edad, a buscar zapatillas y un abrigo para ir a la iglesia. Con ellos iba una nena de ocho años, hija de Nair.

Frente a la casa de Abril, en Javier Rivero al 300, cuando ella y la nena entraban a la vivienda, apareció Elías Gonda, a quien todos conocen como Pipi. "Yo me bajo de la moto con la nena y no alcanzo a entrar que llega Oscar que dice que Pipi le había pegado una piña, mi mamá lo vio tan furioso que trabó la puerta".

Luego, Oscar logró salir de la casa. Tomó la moto de Nair y se fue. Su novia entendió que iba a buscar a Gonda. "Cuando voy llegando a la Bajada de Cháves escuché unos disparos y la ambulancia, entonces me volví, porque me imaginé que había pasado algo. Cuando llega a la casa del Pipi lo veo con su remera rosa clarita llena de sangre, tenía los ojitos abiertos y estaba convulsionando", relató.

Abril contó que según la reconstrucción que pudo hacer gracias a relatos de vecinos, Oscar no llegó a la puerta de la casa de Gonda, sino que los disparos de arma de fuego ocurrieron en la vía pública, cuando el adolescente asesinado iba en la moto con otro joven.

La moto de Nair desapareció. No saben quién se la llevó. Los vecinos tienen miedo de hablar, aseguran. Ella y Abril saben que Oscar fue a buscar a alguien de camino a la casa de Elías Gonda. Por eso piden que aparezca la persona que se fue con el rodado y que los vecinos ofrezcan testimonio.

"Hay una vecina que dijo que vio todo, que cuando Oscar va doblando Pipi lo estaba esperando y salió de atrás de pilar que tiene al lado de portón en la casa y que lo tumba de arriba de la moto a los tiros, y que la moto se la habría llevado un amigo del Pipi. Los chicos que juegan al fútbol en el campito dicen que la moto se la llevó un amigo del Pipi y que Oscar no estaba solo, andaba con otro pibe que lo dejó tirado, solo, y se fue corriendo.

"No hubo una pelea, le pegó una piña de callado, en la boca. Si ellos tenían problema de vieja data, no sé, nunca me había contado", dijo Abril sobre la relación de Oscar con Elías Gonda.

"Él tuvo sus errores, los tuvo. Pero desde que estaba conmigo estaba todo el día en mi casa, se sentía contenido con nosotros. Hace tres meses que estábamos juntos. Él tenía un dolor bárbaro por lo del padre. Lo llevábamos a la iglesia y estaba decidido a cambiar de vida", asegró Abril. "el había cambiado, estaba re contento. Se había sacado la visera, los aritos", agregó Nair.