Asesinato de Oscar Lezcano: Fiscalía sostiene la acusación de "homicidio agravado" contra Elías Gonda

A una semana del asesinato de Oscar Lezcano, de 17 años, el imputado Elías "Pipi" Gonda permanece detenido en San Nicolás, acusado de "homicidio agravado" y a la espera de una resolución judicial respecto de su situación procesal.

Tras su declaración indagatoria, en la que planteó que su accionar fue como respuesta a una serie de episodios previos y en la que enmarcó su actitud en la denominada "legítima defensa", su abogado Mauricio Gugger pidió su excarcelación, mientras que Fiscalía trabaja para reunir elementos y pedir la prisión preventiva para que permanezca preso hasta el juicio.

La calificación penal que sostiene la fiscala Viviana Ramos es la de "homicidio agravado", cuya pena prevista en el Código Penal es la de prisión perpetua. Para la titular de la UFI 11, en esta etapa de la investigación no hay elementos suficientes para considerar la "legítima defensa".

"En este caso obtuvimos un primer dato de que se habian escuchado rios disparos, que interpretamos como un tiroteo, que ambos sujetos se habrían disparado entre sí", dijo Ramos y advirtió que "aparecen luego datos que podrían involucrar a otra persona efectuando disparos".

En la causa hay un testigo que dijo que "una vez que el cuerpo de Lezcano yacía tendido se acercaron dos sujetos, uno con una remera blanca con un número 7 en su espalda, que levantan el cuerpo y retiran un arma tipo escopeta recortada con la que se retiran de lugar". Por eso, explicó Ramos, hubo allanamientos de urgencia durante la madrugada siguiente al hecho.

La Fiscalía tiene identificados a al menos dos personas que si bien no aparecerían como partícipes, sí se los ubica como quienes "modificaron la escena del crimen y como portadores de armas de fuego". Las pericias detactaron "proyectiles de distintas armas en la escena del hecho".

"Hay otro dato que apareció a partir de la declaración del imputado que es la presencia de un acompañante de la víctima, que ya está identificado para tomarle declaración, hay que ver si tuvo participación o si sólo es un testigo, hay que ver cómo lo incorporamos a la causa", explicó la fiscala.

"El imputado está acusado de homicidio agravado. Él ha hecho referencia a episodios anteriores, para intentar justificar su accionar, esta es una causa con muchas complejidades, hay muchos que temen represalias y que no sabemos si se van a acercar a testificar", indicó.

Ramos advirtió que hay "una conflictiva bastante grave, cotidiana, no necesariamente entre las partes pero sí entre bandos, más allá de los participantes eventuales de este hecho" y que "quizás quien termina falleciendo no tiene nada que ver, pero por conocidos o amigos, por relacionarse con determinadas personas, sufre estas consecuencias".

"El imputado se entregó por su propia voluntad y se justifica a sí mismo diciendo que esta era la única manera de solucionar este conflicto de larga data, a los disparos, era él o yo, que no tenía otra, pero no en un hecho ante una situación, sino como una cuestión latente, cotidiana y permanente, hay una previa tan sostenida y la gente encuentra esta manera de resolver los conflictos, al estilo del viejo Far West", se sorprendió la fiscala.