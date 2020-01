Asesinato de Elías Chaves: La familia aún no logró recuperar el auto

El sábado 26 de octubre por la madrugada, un hombre de 40 años identificado como Elías Chávez fue asesinado por un joven de 29 años identificado como Sebastián Dotti en el marco de un conflicto que comenzó varias cuadras antes del lugar del hecho, que ocurrió en Mitre al 800.

La víctima circulaba en un auto Renault Megane que resultaba ser propiedad de la hija de Laura Rodríguez, su pareja. La mujer aseguró este jueves a La Opinión que aún no logró recuperar el auto y que se encuentra esperando respuestas por parte de la Fiscalía de la Dra. Viviana Ramos.

"Fui a la fiscalía a reclamar de nuevo el tema del auto porque cuando quiera acordar ya van a hacer tres meses y me tienen a las vueltas", explicó la mujer y, al mismo tiempo, relató: "Siempre me atiende el chico que está ahí y hoy me pedían los papeles originales del auto y la fotocopia entonces yo me quería asesorar, porque a mí me dijeron que los originales no los podía dejar, pero el muchacho de ahí me dice que tengo que dejar los originales y la fotocopia para que él se los entregue a la fiscal, pero si ellos me los pierden, yo después, ¿cómo reclamo el auto?".

Laura aseguró que no tiene dinero suficiente para contratar un abogado y poder asesorarse sobre los tramites que debe realizar para recuperar el vehículo pero añadió que continuará insistiendo en los próximos días en la sede fiscal ya que esto genera un gran gasto. "Me dijeron que hay que esperar la orden del juez, yo le dije que mi hija está teniendo gastos porque ella se manejaba con el auto para ir al trabajo y llevar el nene al colegio, quién le va a pagar esos gastos", reclamó.

En cuanto al paradero del vehículo aclaró que ni ella ni su hija saben en qué corralón se encuentra o donde lo tienen secuestrado y reiteró que no comprende porque aún no se lo devolvieron. "No sé si le van a faltar o no la mitad de las cosas, y yo a quien le reclamo si me lo desvalijan", proclamó.