Asesinaron al "Trinche" Carlovich: El recuerdo de Atilio Baltar, su amigo sampedrino que lo despidió en Rosario

A Tomás Felipe Carlovich lo mataron a sus 74 años para robarle la bicicleta en la que recorría cada día su Rosario natal, una ciudad que lo idolatra por lo que mostró como futbolista con las camisetas de Central Córdoba, Rosario Central, Flandria, Independiente Rivadavia de Mendoza y Colón de Santa Fe, entre otras, pero, sobre todo, por su humildad.

Los restos del "Trinche", como era conocido, fueron despedidos hoy al mediodía en el estadio Gabino Sosa de Central Córdoba donde entre la multitud estuvo el sampedrino Atilio Baltar, exjugador de Paraná y con una dilatada trayectoria en el profesionalismo que era amigo del ídolo que el jueves fue abordado por un ladrón que, para sustraerle su rodado, lo hizo caer, se golpeó la cabeza contra el pavimento y debió ser trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez donde estuvo internado en terapia intensiva hasta que falleció el viernes por la mañana.

"Éramos muy amigos, compartíamos muchas cosas con él y otros exjugadores. Compartí cuerpo técnico con él cuando yo estuve dirigiendo a Central Córdoba con (Jorge Nelson) "Bocha" Forgues. Él era director deportivo, fue hace ocho o nueve años. Estuvimos dirigiendo dos años y después estuvimos en las inferiores. En total estuve como siete años en el club y siempre trabajé con el Trinche", contó Baltar a La Opinión desde su casa en Villa Gobernador Gálvez donde vive con su familia desde hace una década.

-Baltar, de blanco, en la despedida al Trinche Carlovich. Foto: La Opinión.

El exdefensor de 59 años señaló que "siempre estaba en contacto" con Carlovich y recordó la última vez que habló con él: "Nos veíamos día por medio. Dos semanas antes de que pasara esto estuve hablando con él por teléfono y le dije que se deje de joder con salir a andar por la calle, que tiene 74 años y con esto del coronavirus esta complicado. Le dije que se cuide. Me decía cuándo íbamos a comer pescado, que le gustaba. Fue lo último que hablé con él".

Atilio Baltar concurrió hoy con su hijo Marcos de 19 años e integrante del plantel de Central Córdoba que compite en la Primera C a la despedida del máximo ídolo que se realizó en el estadio Gabino Sosa ante un gran marco de público que acompañó a sus familiares y amigos en el último adiós. Incluso, el hombre nacido en San Pedro relató que fue uno de los que estuvo en la cancha porque es parte del club y "conoce" a muchas personas que son parte de él. Y admitió: "Fue durísimo, hubo muchísima gente".

Además, aseguró que en diciembre pasado Tomás Felipe Carlovich casi concurrió a la tradicional cena de despedida de año de exjugadores de Paraná: "El año pasado lo llevé a Daniel Astegiano y había quedado dos días antes que íbamos a llevarlo al Trinche. El día anterior fuimos a la casa a verlo y justo llegaba en bicicleta, me dijo que lo pase a buscar y le avisé que si no estaba listo me iba. Llegamos ese día a la casa y hacía un calor tremendo. Lo fui a buscar para ir a San Pedro y no estaba, me dijo que lo espere quince minutos pero no venía, lo llamé de nuevo y me pidió otros quince minutos y me fui. Por eso no fue a la cena y siempre me decía que yo le reprochaba que no había ido".

-La despedida de los restos de Carlovich en el Gabino Sosa. Foto: Franco Trovato Fuoco.

Acerca del legado que dejó, lo graficó en que "(Lionel) Messi es de Rosario" pero en esa ciudad "no existe" porque "todo el mundo habla del Trinche". "El Trinche vivía en un lugar humilde, andaba en bicicleta porque no tenía auto. Ese día que lo mataron venía del centro de reunirse en un lugar donde se junta gente de Central Córdoba. De ahí al lugar donde le robaron hay mucha distancia. Todavía le quedaba otro trecho para llegar a su casa. Estos tipos que le robaron no lo hicieron porque era el Trinche, sino por la bicicleta. Pero hoy deben estar muy arrepentidos por robarle porque cuando uno le ve en la calle ni se da cuenta que es el Trinche".

También, recordó cuando el 23 de diciembre pasado su hija fue víctima de un hecho similar por parte de delincuentes en la misma zona de la ciudad santafesina, una de las más violentas e inseguras de Argentina sobre todo por la proliferación de bandas narcos que se disputan territorios: "En el mismo lugar casi mataron a mi hija de la misma manera. Iba cruzando la vía en bicicleta, la empujaron para robarle y se cayó hacia la avenida pero los autos frenaron. Le robaron todo, la bicicleta y mochila que llevaba".

Baltar comenzó a jugar en San Martín pero a los pocos partidos Reynaldo Reyloba lo llevó al Albirrojo donde estuvo dos temporadas, la primera en quinta y la siguiente en primera donde en 1979 fue campeón y logró el ascenso a la A. Posteriormente, emigró y forjó una gran carrera como profesional que incluyó pasos por Banfield, Tigre, Huracán, Bucaramanga de Colombia, Racing de Tandil, Villa Dálmine, Juventud Unida y Defensores Unidos de Campana; Belgrano y Paraná de Zárate; Estudiantes de Buenos Aires y Almirante Brown hasta que llegó a Renato Cesarini en Rosario, conoció a su esposa y, tras retirarse a los 38 años, se afincó allá y realizó el curso de entrenador. Si bien hace alrededor de 30 años que no vive en San Pedro, Atilio señaló que visita la ciudad muy seguido porque están sus padres y hermano