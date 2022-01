Asalto armado en Ruta 191: “Me pusieron la pistola en el cuello, precintos y me pidieron plata”

Este miércoles en el programa Radio Cuarentena, una mujer de 54 años que fue víctima de un asalto junto a un vecino en un establecimiento de Ruta 191 el martes por la tarde habló de lo que le tocó vivir cuando 4 delincuentes armados la abordaron.

“Yo estaba adentro de la casa limpiando, llega un vecino a visitarme, un hombre de 84 años. Salgo afuera y veo venir el Gol gris, pensé que eran amigos de mis hijos”, detalló.

Del auto, un VW Gol Trend color gris, bajó un “hombre alto vestido de policía” y la mujer salió a su encuentro. “Ahí se bajan los otros 3, me abrazan, me dicen ‘vamos para adentro’, me ponen la pistola en el cuello al grito de ‘esto es un asalto'”, explicó la víctima.

Los delincuentes condujeron a la mujer al living, le colocaron precintos en las manos y le exigieron “la plata y los dólares”. “Me dijeron que mi marido había comprado dólares esta mañana, y yo les dije que mi marido no había salido de casa”, detalló y consideró que tenían datos porque hasta mencionaron su enfermedad.

Los ladrones encontraron dinero que la mujer y su hijo tenían guardado, pero no el botín que esperaban y se tornaron más violentos. “Se pusieron re violentos. Pedían que llame a mi marido. ‘Al gordo lo queremos matar’, me decían. En un momento dado, uno me abrazó y me dio un beso en el cachete y me dijo ‘Quedate tranquila que no te va a pasar nada'”, contó la víctima.

Para fortuna de la mujer y su vecino, un policía que pasaba por la ruta, que se desempeña en Santa Lucía, vio movimientos extraños y convocó a la fuerza: “La persiana estaba abierta y vio algo sospechoso. Dio la vuelta en la curva y cuando vio que me tenían con un revólver, avisó a la policía y vinieron al toque, rapidísimo”.

Al encontrarse rodeados, los delincuentes atinaron a escapar a pie. “Había llovido, así que se empantanaban y no podían correr. Empezaron ellos a disparar y después la policía. Detuvieron a tres y según me dijeron, el que falta está herido, sospechan”, aportó la mujer de 54 años.

Rápidamente la policía logró aprehender a un joven de 22 años, oriundo de la localidad de Pilar, que se encontraba arriba del vehículo sobre el frente de la casa y oficiaba de campana.

Momentos después se logró dar con dos de los cuatro malvivientes, un joven de 26 años también oriundo de la ciudad de Pilar y otro de 45, sin antecedentes y con domicilio en nuestra localidad. El jefe de Bomberos, Luis Torrens, confirmó que se trata de un integrante del cuerpo.