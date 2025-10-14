Asaltó a una mujer en modalidad entradera y lo detuvieron gracias a las cámaras de seguridad
El hecho ocurrió en Rivadavia al 1900, la semana pasada, cuando la víctima estaba por entrar el auto a su garage. El delincuente apareció en moto y la amenazó con un arma blanca para robarle. Las imágenes de cámaras de seguridad permitieron identificarlo y detenerlo.
Un delincuente de 53 años fue detenido por la policía tras una investigación que permitió identificarlo como el autor de un asalto a mano armada cometido bajo la modalidad entradera.
El sospechoso fue identificado gracias a imágenes registradas por cámaras de seguridad públicas y privadas, que permitieron el seguimiento.
El hecho ocurrió el lunes 6 de octubre, alrededor de las 22.00, en una vivienda ubicada en la zona de Rivadavia al 1900, cuando una mujer llegaba a su casa en el auto.
Cuando se disponía a guardar el coche en el garage, apareció un delincuente a bordo de una moto 110 cc y la amenazó con un arma blanca para robarle pertenencias que tenía dentro de una cartera, tras lo que huyó.
La investigación derivó en un allanamiento que tuvo lugar este lunes en una vivienda ubicada en Almafuerte al 3500, donde secuestraron la ropa y la moto utilizadas por el delincuente, así como un juego de llaves relacionado con el robo.
El aprehendido fue trasladado a la Comisaría, donde permanecía alojado a la espera de su remisión a Fiscalía para ser indagado por la titular de UFI 7, María del Valle Viviani.
