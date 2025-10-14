Un delincuente de 53 años fue detenido por la policía tras una investigación que permitió identificarlo como el autor de un asalto a mano armada cometido bajo la modalidad entradera.

Ads

El sospechoso fue identificado gracias a imágenes registradas por cámaras de seguridad públicas y privadas, que permitieron el seguimiento.

El hecho ocurrió el lunes 6 de octubre, alrededor de las 22.00, en una vivienda ubicada en la zona de Rivadavia al 1900, cuando una mujer llegaba a su casa en el auto.

Ads

Cuando se disponía a guardar el coche en el garage, apareció un delincuente a bordo de una moto 110 cc y la amenazó con un arma blanca para robarle pertenencias que tenía dentro de una cartera, tras lo que huyó.

La investigación derivó en un allanamiento que tuvo lugar este lunes en una vivienda ubicada en Almafuerte al 3500, donde secuestraron la ropa y la moto utilizadas por el delincuente, así como un juego de llaves relacionado con el robo.

Ads

El aprehendido fue trasladado a la Comisaría, donde permanecía alojado a la espera de su remisión a Fiscalía para ser indagado por la titular de UFI 7, María del Valle Viviani.

Puede interesarte