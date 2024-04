"Asaltaron a mi hermano de 15 años cuando salía de practicar softball en el Estadio Municipal. Un hombre grande, con la "cara chupada" y vistiendo gorra, campera roja, jeans color gris y zapatillas Adidas lo amenaza con un cuchillo si no se la entrega", así comenzó el relato de Manuel sobre lo sucedido el miércoles por la noche.

Frente al shock y a la angustia que sufrió el menor, recordó que mientras el delincuente le decía “dame todo lo que tenés”, él solo llegó a responder que “la mochila no, porque tengo las cosas de la escuela” y fue en ese momento en el que le arrebató la bicicleta para darse a la fuga.

Durante los últimos días los robos de bicicletas ocuparon gran parte de la agenda de noticias. De hecho el miércoles este medio registró al menos tres hechos durante la misma jornada.

La mamá, preocupada por el momento traumático que vivió el adolescente decidió que hoy no asista a la escuela para dar lugar a que se reponga. “Lo asaltaron afuera del estadio entre las 8.10 u 8.20 más o menos. Él salía con su amigo y habrá caminado, 20 metros por Belgrano y se cruzó una persona que venía por la calle Ruffa”, señaló la mujer en la mañana del jueves.

“Se cruzó y bueno, lo paró, lo atajó, le dijo dame la mochila, dame el celular, dame algo, si no te voy a meter una puñalada. Se asustó, le dijo ‘no, la mochila no, por favor que tengo las cosas de la escuela’, y entonces el tipo le manoteó la bicicleta, siempre con la mano en el bolsillo como que tenía algo porque él le decía que le iba a meter una puñalada”.

Con la denuncia ya radicada, envió una foto para intentar obtener datos sobre el su destino o venta. Indicó que una vez perpetrado el asalto “justo encontró un patrullero que venía pasando, creo que lo encontró en la esquina, me dijo y bueno, y lo llevaron hasta casa”.

Por último la mamá de la victima solicitó “si ven que ofrecen esa bicicleta, no es muy cara, pero es una bicicleta buena que a nosotros nos costó un sacrificio comprársela, se la compramos el año pasado para su cumpleaños, él adoraba esa bicicleta, porque la verdad que es un chico que va y viene siempre, solo para todos lados, no depende de nadie, va a la escuela, hace deporte, juega al fútbol, él a donde va, va con su bici solo, así que bueno, les pido a la gente, si alguien la ve, que ande alguien en esa bicicleta, es robada, no la compren”.