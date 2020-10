Arquitecto Barceló: "La Ley Orgánica establece el bloqueo de título" para el director de Planeamiento

El director de Obras, Planeamiento y Catastro de la Secretaría de Obras Públicas, el ingeniero civil Agustín Vaca, informó este martes en una reunión virtual con concejales que no tiene bloqueado su título para ejercer en San Pedro, lo que llamó la atención entre el oficialismo y la oposición.

El exdirector de Planeamiento y vocal de la Delegación local del Colegio de Arquitectos, Santiago Barceló, dijo a La Opinión durante una entrevista en el ciclo Radio Cuarentena Turno Tarde que se emite de lunes a viernes las 18.00 a través de la fanpage de Facebook de Sin Galera que "la Ley Orgánica expresa el bloqueo de título".

"Yo estuve dos veces domo director de Planeamiento, del 90 al 94 y en 2015, las dos veces tuve bloqueo de título, como corresponde por Ley Orgánica Municipal", señaló y agregó: "Yo no podía ejercer dentro del partido de San Pedro. No podés ser juez y parte, condicionando y a la vez trabajando".

"El Municipio paga un bloqueo de título, yo no recuerdo que me hayan dicho o no, pero lo dice la ley, no es algo que uno pueda desconocer, se puede trabajar en otros municipios pero no localmente, lo expresa la Ley Orgánica Municipal, que establece el bloqueo de título para todos los auxiliares, empleados municpales y profesionales de la construcción", advirtió el arquitecto.

Una nota de Barceló elevada para una consulta motivó la reunión en el Concejo Deliberante en la que Vaca dijo que no tenía bloqueado el título. "No distingue entre funcionarios y empleados, auxiliares del intendente son del primero al último, hasta el contratado", aseguró.

El director de Planeamiento, Agustín Vaca, dijo que no tiene bloqueado su título de ingeniero civil en el marco de un encuentro que había sido convocado para explicar una situación generada por un plano visado por la Municipalidad que, según cuestionó el Colegio de Arquitectos local, no respeta la línea de ochava Al respecto, Vaca informó en la comisión de Planeamiento del Concejo que hubo un error y fue subsanado.

Durante la reunión, el funcionario del Gobierno de Cecilio Salazar fue consultado sobre su vínculo con la empresa constructora AVAB SRL, que tiene en marcha muchas obras privadas en la ciudad. "Dijo que transfirió las acciones pero que está analizando recuperarlas", explicó el concejal González.

Durante ese diálogo fue que el ingeniero indicó que aunque no tiene bloquedo el título no presenta expedientes relacionados con obras que estén en marcha en la ciudad.