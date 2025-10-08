Un automóvil ardió en llamas a la altura del kilómetro 26 de la ruta provincial 191 este miércoles, en horas de la siesta.

Por circunstancias que las pericias procurarán establecer, el coche se incendió cuando su conductor, oriundo de Arrecifes, circulaba en sentido San Pedro.

Las pérdidas fueron totales.

Un automovilista que observó la situación llamó al cuartel de Bomberos Voluntarios de Santa Lucía para alertarlos de lo que ocurría.

La unidad arribó de inmediato para sofocar el incendio y evitar que se propagara, aunque las pérdidas fueron totales en el vehículo.

El conductor, por su parte, resultó ileso y otro automovilista que iba hacia Arrecifes lo acercaba hasta esa ciudad.

