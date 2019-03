Aprobaron los préstamos de Provincia y la oposición cuestionó al secretario de Economía

Este jueves El Concejo Deliberante, sin el acompañamiento de la oposición, aprobó la solicitud de dos préstamos a provincia para la compra de maquinaria y para la continuidad del plan de pavimentación qeu el gobierno lleva adelante en la ciudad, anunciados por el intendente durante su mensaje anual.

Uno es por $ 11.398.500 para la ejecución del "Plan Integral de Pavimentación" que el gobierno tiene en marcha y por el que ya asfaltó más de 500 cuadras en la ciudad y en las localidades.

El otro es por $ 8.841.600 para la ejecución del Plan de Mejoras de Caminos Rurales - Adquisición de Maquinarias". En total suman 20.240.100 pesos que serán pagados a cuatro años. La tasa de interés "será el promedio aritmético simple de la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más un millón de pesos de 30 a 35 días".

Durante la sesión, la oposición expresó sus quejas por la actitud que tuvo el secretario de Economía, Fabián Rodríguez, durante la reunión de comisión a la que fue citado para hacerle consultas sobre el expediente. "Fue un destrato a todos los concejales", aseguró el edil del Frente para la Victoria - Unidad Ciudadana Martín Baraybar.

La reunión fue la semana pasada y fue tensa, al punto de que en sesión los concejales kirchneristas hablaron del "grado de violencia" con el que se dirigió a ellos el funcionario del gobierno de Salazar cuando lo consultaron sobre la situación económico financiera del primer trimestre de la Municipalida.

"Nos chicaneó, y a las chicanas se responde con chicanas", dijo Baraybar y graficó: "Dijo que eso lo veríamos en la Rendición de Cuentas, por lo que le respondimos que, entonces, analizaríamos el proyecto después de esa fecha". "Siguen creyendo que esto es una escribanía y que los concejales estamos de gusto", agregó.

"El secretario de Haciendo vino al Concejo Deliberante a no dar la información y a destratar a los concejales", se quejó el sindicalista de Smata. "Se enojó, se ofuscó y nos empezó a gritar", relató Baraybar. "Necesitábamos esa información para aprobar este proyecto", agregó.

Con él coincidió el concejal Damián Mosquera, quien refirió que fue "una situación incómoda para todos los presentes". Mosquera, que también votó en contra, dijo que "fue demasiado evidente que el secretario de Hacienda se presentó por mera formalidad y no para colaborar".

Rodolfo "Titín" Trelles fue más allá y cuestionó en duros términos a Rodríguez: "Algunos funcionarios tienen que aprender un poco del trato político, porque el debate es enriquecedor", dijo y se refirió al secretario de Economía como "este deudor provincial que hoy ocupa un puesto tan imporante en el municipio", en alusión a la deuda con Arba que el funcionario tenía por patente automotor.

Aunque Paz y Pando pidieron disculpas por lo sucedido, la oposición mantuvo su postura de no acompañar los proyectos de ordenanza. "No somos unos chiquilines que no quieren aprobar los préstamos porque discutieron con un funcionario, no lo aprobamos porque no nos dieron la información acerca de si el Municipio va a poder afrontarlo", aseguraron.

El presidente de la comisión de Presupuesto, Martín Pando, destacó que San Pedro vuelva a ser calificado como apto para la solicitud de créditos y, aunque consideró que el monto es mínimo respecto del presupuesto que maneja la Municipalidad, señaló que los créditos "vienen muy bien". También destacó las condiciones favorables del acuerdo.

José Luis Tirelli votó a favor de la compra de máquinas y en contra del crédito para pavimentación porque "se va a utilizar electoralmente por este gobierno y lo va a pagar otro". Los proyectos fueron aprobados con los votos de la mayoría absoluta del oficialismo.