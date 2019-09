Aprobaron el "servicio de portería" en el Hospital que brinda la empresa de "Bocha" Marmo

El Concejo Deliberante aprobó durante la sesión de este jueves la convalidación del contrato para el servicio de portería del Hospital con la empresa de Héctor "Bocha" Marmo, Activa San Pedro, único oferente en la licitación pública convocada por el gobierno para cubrir esa necesidad.

Aunque la adjudicación fue convalidada recién tras la sanción de esta ordenanza, la empresa ya estaba cumpliendo funciones en el nosocomio, ante "reiterados hechos delictivos y de violencia acaecidos" en el lugar y "para el resguardo de pacientes, personal médico y no médico", según argumentó el director administrativo, Silvio Jaime.

La oposición votó en contra, pero el expediente fue aprobado con la mayoría absoluta de Cambiemos. El servicio será de lunes a lunes y las 24 horas para el área de Guardia general y de 16 horas, de 06.00 a 22.00, para los servicios de internación de Pediatría-maternidad, Clínica y Cirugía. El costo será de 335.000 pesos mensuales y el contrato es por un año

"Es una necesidad que tiene nuestro hospital. Lo hemos debatido en comisión y todos han entedido que es una necesidad, lamentablemente", dijo el concejal Iván Paz, vocero del oficialismo para la defensa de la aprobación del contrato de la empresa.

"Se ha discutido sobre los alcances que tiene la empresa, los hemos revisado en el expediente", señaló Paz y reconooció: "Es verdad que es delgada la línea entre portería y seguridad". En ese sentido, aseguró que hay "presencia de policía" para actuar ante un inconveniente registrado por el personal de portería.

"Indirectamente, cuidando el ingreso, tienen una función de seguridad", indicó y destacó que el director administrativo del Hospital, Silvio Jaime, explicó la distinción entre "portería" y "vigilancia" durante la reunión de Comisión a la que fue convocado.

"Me generó más dudas de las que tenía previamente", dijo el opositor Damián Mosquera en su alocución durante el tratamiento del expediente. "Esto no hace otra cosa que generar más incertidumbre", aseguró el edil, aunque consideró "necesario" que haya vigilancia en el Hospital.

Señaló que a Paz "le costaba mucho diferenciar el tema de la seguridad con lo de portería, es una delgada línea" y agregó que "no es una función de portería recorrer el Hospital, aunque es necesaria. Es otra discusión si tiene que ser una empresa privada o el Estado, pero claramente cumplen una función de seguridad y sabemos que para cumplir esa función son otros los requisitos".

Mosquera aseguró que "aunque se dijo que hay continuamente policía en la Guardia", él verificó en diversas oportunidades que no es así y advirtió: "coincido en que hay que prestar un servicio de seguridad, pero no disfrazado de serviico de portería, porque no corresponde, nos estamos engañando y nos puede generar inconvenientes legales".

Cuando el gobierno lanzó la licitación, fuentes del gabinete dijeron a La Opinión que "la policía no es lo más indicado para esa tarea" y que llamar a licitación para el servicio de seguridad implicaría desembolsar más dinero que si el contrato era por "portería".

"Se estuvo evaluando y al tratarse de un servicio de portería es más barato, porque los convenios laborales son distintos. El personal de seguridad tiene salarios más altos", explicaron desde el gobierno municipal ante la consulta de este medio en ese momento.