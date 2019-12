Aprobaron el aumento de tasas: cómo votaron los Mayores Contribuyentes y qué dijeron los que se opusieron

Este viernes, la asamblea de concejales y Mayores Contribuyentes trató la ordenanza impositiva, que incluye aumentos de tasas para 2020 del orden del 39 por ciento en los principales gravámenes, y fue aprobada por un total de 21 votos contra 11.

Los 12 concejales del oficialismo y nueve de los 14 mayores contribuyentes levantaron la mano para acompañar el aumento de tasas, que generó debate con el bloque opositor y con los vecinos que formaron parte de la asamblea y votaron en contra.

Liliana Montero hizo referencia a la cantidad de contribuyentes que sostienen, con el pago de sus tasas, el funcionamiento del Estado local, y señaó que "hay quienes no pagan porque no pueden" pero también quienes "especulan" o no pagarn "porque no quieren".

Carlos Collaretti se quejó por el "costo de la política" y fue aplaudido por los presentes: "Hablamos habitualmente del costo laboral de una persona que cobra 25, 30 mil pesos, que labura ocho horas, y nunca hablamos del costo que genera la política en nuestro país".

"El aumento que se está proponiendo es una propuesta del intendente Salazar, que baja a este recinto para que los concejales lo aprueben, pero nada dicen de que el sacrificio que le piden a la gente lo van a acompañar el intendente, los funcionarios del gabinete y los ediles que tengo a mi derecha y a mi izquierda", agregó.

Además de Montero, Collaretti y Mastrángelo, también votaron en contra los mayores contribuyentes Roque Díaz y Miguel Ángel Díaz. A favor, levantaron la mano para aprobar el aumento de tasas Verónica Almada, Daniel Gordillo, Eduardo Birador, Miguel Bonetti, Sergio Ferragt, Jorge D'Andrea, Héctor Díaz, Daniel Gordillo y Fernando Panciroli.

"Pasan los años, los gobiernos, los concejos y los grandes temas siguen sin tratarse, nadie habla de eso, mientras tanto los ciudadanos que cumplimos estoicamente seguimos haciendo el esfuerzo", señaló y se preguntó: "¿Es ético que ustedes nos apliquen este 39 % de aumento cuando no están dispuesto a hacer el más mínimo sacrificio? Les pido que analicen sus conciencias, porque es vergonzoso y no hay grieta que valga, mientras los cuatro de copas mañana seguimos trabajando", señaló Collaretti

Valentín Mastrángelo hizo una extensa exposición que provocó que los concejales oficialistas le respondieran y hasta que la presidenta del Concejo, Mónica Otero, lo interrumpiera en su alocución para señalarle algunos aspectos de lo que estaba exponeniendo.

La oposición votó en contra y fueron los ediles Martín Baraybar y Florencia Sánchez, que explicaron por qué decidieron no acompañar el aumento de tasas y destacaron que antes de la sesión en la que el oficialismo aprobó la ordenanza preparatoria le habían propuesto al intendente esperar que se aprueben los presupuestos nacional y provincial, sin respuesta.

Martín Pando fue el principal vocero del bloque Juntos por el Cambio, como presidente de la comisión de Presupuesto. Por su parte, los ediles Iván Paz y Juan Pablo Ruozi, que también integran por el oficialismo esa comisión, hicieron uso de la palabra para defender el aumento.