En la mañana del miércoles, en la intersección de Lucio Mansilla y 11 de Septiembre, una mujer de 26 años fue aprehendida. Durante el procedimiento, se constató que sobre ella pesaba un pedido de captura vigente desde el año 2024.

La solicitud había sido emitida por el Juzgado de Familia de Zárate, lo que motivó la intervención inmediata del personal actuante. Tras confirmar la situación judicial, se dio aviso a la autoridad correspondiente para establecer los pasos a seguir.

Finalmente, desde el Juzgado interviniente se dispuso la notificación de comparendo para la mujer, quien recuperó su libertad tras cumplirse con las diligencias pertinentes.

