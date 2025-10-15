Este martes al mediodía, una joven de 19 años fue aprehendida luego de protagonizar un violento episodio frente a un domicilio ubicado en la calle Auli bis al 200.

Ads

La policía intervino tras un llamado al 911 que alertaba sobre una persona que arrojaba objetos contra el frente de una vivienda.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron que la joven se encontraba visiblemente alterada, gritando e insultando mientras continuaba lanzando piedras.

Ads

Durante el procedimiento, la implicada intentó agredir al personal policial, por lo que fue reducida y trasladada a la Comisaría.

La causa quedó en manos de la Fiscalía n.° 7 , bajo la instrucción de María del Valle Viviani, quien dispuso su imputación por el delito de daños, a disposición de la Justicia.

Ads

Puede interesarte