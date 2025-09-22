El domingo en horas de la tarde, en Dávila y Las Provincias, efectivos policíales procedieron a la aprehensión de un joven de 25 años.

El individuo se encontraba en evidente estado de ebriedad y generaba disturbios que afectaban la tranquilidad del lugar, por lo que fue necesario actuar para restablecer el orden.

Tras ser reducido, se dio intervención al Juzgado de Paz local, que tomará las medidas correspondientes en relación al caso.

