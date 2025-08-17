El sábado, efectivos policiales aprehendieron a un joven de 18 años en la intersección de las calles Javier Rivero y Liniers. La intervención se realizó en el marco de tareas de prevención y control en la vía pública.

Ads

Al verificar los antecedentes del individuo, se constató que sobre él pesaba un pedido de captura vigente desde el 9 de junio de este año. La medida había sido solicitada por la Fiscalía N°7 de la ciudad de Zárate, en el marco de una causa relacionada con averiguación de paradero.

Tras ser aprehendido, el sujeto fue puesto a disposición de la justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.

Ads

Puede interesarte

Ads