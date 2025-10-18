Durante la noche de este viernes, personal policial aprehendió a un joven que portaba estupefacientes en la vía pública.

Policía realizó un operativo en 11 de Septiembre y Liniers, donde detuvo a un muchacho que llevaba cigarrillos de marihuana.

El aprehendido fue notificado de la formación de una causa en su contra por infracción a la ley de drogas. Interviene la Unidad Fiscal n.°11.

