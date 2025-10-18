Aprehendieron a un joven con cigarrillos de marihuana
El procedimiento se realizó en la intersección de 11 de Septiembre y Liniers. El muchacho fue trasladado a la comisaría y quedó imputado por infracción a la ley de drogas. Interviene la UFI n.º 11.
Durante la noche de este viernes, personal policial aprehendió a un joven que portaba estupefacientes en la vía pública.
Policía realizó un operativo en 11 de Septiembre y Liniers, donde detuvo a un muchacho que llevaba cigarrillos de marihuana.
El aprehendido fue notificado de la formación de una causa en su contra por infracción a la ley de drogas. Interviene la Unidad Fiscal n.°11.
