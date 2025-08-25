Aprehendieron a un hombre que circulaba con un cuchillo en la vía pública
El hecho ocurrió el domingo en 3 de Febrero y Rivadavia. El joven, de 25 años, circulaba con el arma blanca en la mano.
El domingo, un joven de 25 años fue interceptado 3 de Febrero y Rivadavia en la vía pública portando un arma blanca.
El individuo fue aprehendido por el personal policial mientras caminaba con el cuchillo en la mano, lo que generó preocupación entre los vecinos.
Tras el procedimiento, el joven fue trasladado a la Comisaría local y quedó imputado por una infracción a la Ley Contravencional 8031/73.
La causa quedó en manos del Juzgado de Paz de San Pedro, que determinará las medidas a seguir en el marco de esta actuación.
