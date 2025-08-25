El domingo, un joven de 25 años fue interceptado 3 de Febrero y Rivadavia en la vía pública portando un arma blanca.

El individuo fue aprehendido por el personal policial mientras caminaba con el cuchillo en la mano, lo que generó preocupación entre los vecinos.

El joven circulaba con el arma blanca en la mano.

Tras el procedimiento, el joven fue trasladado a la Comisaría local y quedó imputado por una infracción a la Ley Contravencional 8031/73.

La causa quedó en manos del Juzgado de Paz de San Pedro, que determinará las medidas a seguir en el marco de esta actuación.

