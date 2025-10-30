El miércoles, vecinos alertaron sobre un incidente en un comercio ubicado en la zona de Mitre al 900.

Ads

Según informaron fuentes oficiales, un joven de 29 años había amenazado a otro hombre, de 55, dentro del local.

Minutos después, personal policial logró interceptar y aprehender al sospechoso en las inmediaciones de Pellegrini y Las Heras.

Ads

El aprehendido fue trasladado a la dependencia policial, donde se dio intervención a la Fiscalía en turno.

El joven fue notificado por el delito de amenazas y puesto a disposición de la Justicia.

Ads

Puede interesarte