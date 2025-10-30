Aprehendieron a un hombre que había amenazado a otro dentro de un comercio en el centro
El hecho ocurrió el miércoles en Mitre al 900. Un joven de 29 años amenazó dentro de un local a otro hombre, de 55, y fue interceptado por la policía minutos después.
El miércoles, vecinos alertaron sobre un incidente en un comercio ubicado en la zona de Mitre al 900.
Según informaron fuentes oficiales, un joven de 29 años había amenazado a otro hombre, de 55, dentro del local.
Minutos después, personal policial logró interceptar y aprehender al sospechoso en las inmediaciones de Pellegrini y Las Heras.
El aprehendido fue trasladado a la dependencia policial, donde se dio intervención a la Fiscalía en turno.
El joven fue notificado por el delito de amenazas y puesto a disposición de la Justicia.
