La policía aprehendió a un hombre, de 50 años que agredió a su hija, una mujer de 29 años, y le provocó lesiones leves.

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo, cuando, en medio de un conflicto familiar, el detenido agredió a la víctima, provocándole cortes y la pérdida de un diente.

La damnificada fue trasladada y asistida en la Comisaría de la Mujer y la Familia. El hombre fue aprehendido por personal policial y quedó imputado por el delito de lesiones leves. Por la causa interviene la Unidad Fiscal n.°7.

