Aprehendieron a un hombre que agredió a su hija durante una pelea familiar
El agresor, de 50 años, provocó heridas y la pérdida de un diente a la víctima, de 29. Fue detenido e imputado por lesiones leves. La víctima fue asistida en la Comisaría de la Mujer y la Familia.
La policía aprehendió a un hombre, de 50 años que agredió a su hija, una mujer de 29 años, y le provocó lesiones leves.
El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo, cuando, en medio de un conflicto familiar, el detenido agredió a la víctima, provocándole cortes y la pérdida de un diente.
La damnificada fue trasladada y asistida en la Comisaría de la Mujer y la Familia. El hombre fue aprehendido por personal policial y quedó imputado por el delito de lesiones leves. Por la causa interviene la Unidad Fiscal n.°7.
