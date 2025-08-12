Aprehendieron a un hombre oriundo de Moreno por una causa por hurto del año 2015
Fue el lunes en Mitre y Perón. El hombre, de 30 años, tiene una requerimiento judicial vigente emitido en junio de 2015 por un caso de hurto, solicitado por el Juzgado de Garantías de Mar del Tuyú.
Efectivos de la Comisaría local que realizaban tareas de patrullaje en la intersección de las calles Mitre y Perón, procedieron este lunes a la identificación de un hombre de 30 años, oriundo de Moreno.
Al verificar sus antecedentes, constataron que contaba con un requerimiento judicial vigente emitido el 4 de junio de 2015, por un caso de hurto, solicitado por el Juzgado de Garantías n.º 4 de Mar del Tuyú, perteneciente al Departamento Judicial de Dolores.
Tras ser identificado, el sujeto fue trasladado a la dependencia policial con el objetivo de avanzar en la regularización de su situación legal.
