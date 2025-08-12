Efectivos de la Comisaría local que realizaban tareas de patrullaje en la intersección de las calles Mitre y Perón, procedieron este lunes a la identificación de un hombre de 30 años, oriundo de Moreno.

Ads

Al verificar sus antecedentes, constataron que contaba con un requerimiento judicial vigente emitido el 4 de junio de 2015, por un caso de hurto, solicitado por el Juzgado de Garantías n.º 4 de Mar del Tuyú, perteneciente al Departamento Judicial de Dolores.

Tras ser identificado, el sujeto fue trasladado a la dependencia policial con el objetivo de avanzar en la regularización de su situación legal.

Ads

Puede interesarte

Ads