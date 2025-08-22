Aprehendieron a un hombre con pedido de captura por una causa de robo agravado por uso de arma
Este jueves un hombre de 29 años fue aprehendido en 25 de Mayo y Pueyrredón. Presentaba un pedido de captura por un robo agravado en 2021.
Este jueves, en la zona de 25 de Mayo y General Pueyrredón, efectivos policiales identificaron y aprehendieron a un hombre de 29 años oriundo de la ciudad de Cosquín, Córdoba, que presentaba una orden de captura activa desde el año 2021.
El requerimiento había sido emitido por el Tribunal Criminal de San Nicolás, en el marco de una causa por robo agravado, cometido con un arma de fuego cuya capacidad de disparo no pudo ser comprobada, y en poblado y en banda.
El delito reviste una gravedad considerable por las circunstancias en que fue perpetrado.
Tras ser aprehendido, se dio intervención a la autoridad judicial correspondiente, que dispuso la notificación formal de la causa al imputado.
Posteriormente, y conforme a lo determinado por el magistrado, se ordenó la liberación del individuo mientras avanza el proceso legal.
