Este jueves, en la zona de 25 de Mayo y General Pueyrredón, efectivos policiales identificaron y aprehendieron a un hombre de 29 años oriundo de la ciudad de Cosquín, Córdoba, que presentaba una orden de captura activa desde el año 2021.

El requerimiento había sido emitido por el Tribunal Criminal de San Nicolás, en el marco de una causa por robo agravado, cometido con un arma de fuego cuya capacidad de disparo no pudo ser comprobada, y en poblado y en banda.

El delito reviste una gravedad considerable por las circunstancias en que fue perpetrado.

Tras ser aprehendido, se dio intervención a la autoridad judicial correspondiente, que dispuso la notificación formal de la causa al imputado.

Posteriormente, y conforme a lo determinado por el magistrado, se ordenó la liberación del individuo mientras avanza el proceso legal.

