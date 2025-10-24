Aprehendieron a un hombre con pedido de captura
Se trata de un delicuente con multiples antecedentes que tenía un pedido de captura vigente desde febrero y fue aprehendido este jueves. Ahora, quedó a disposición del Tribunal Oral de San Nicolás
Este jueves, efectivos policíales aprehendieron de un hombre de 49 años mientras efectuaban recorridas preventivas en la zona de 11 de Septiembre al 1200.
El sujeto, conocido por sus antecedentes delictivos, fue identificado y se constató que tenía un pedido de captura vigente desde febrero de 2025.
Tras su aprehensión, el hombre quedó a disposición del Tribunal Oral de San Nicolás, autoridad judicial que entiende en la causa.
