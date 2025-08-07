Aprehendieron a un hombre con pedido de captura
El hombre de 52 años, que se encontraba viviendo en situación de calle, fue hallado por la policía fue hallado en Lucio Mansilla al 4500. Sucedió este miércoles en horas de la tarde.
Personal policial aprehendió este miércoles por la tarde a un hombre de 52 años que tenía dos pedidos de captura activas por causas iniciadas en CABA, Ciudad de Buenos Aires.
Los efectivos encontraron al sujeto en Lucio Mansilla al 4500, donde se encontraba viviendo en situación de calle.
Tras comprobar su identidad, fue aprehendido y trasladado a la Comisaría local para ser notificado de las causas y luego puesto a disposición de la Justicia interviniente.
