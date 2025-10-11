Un hombre fue detenido por la policía, tras intentar ingresar con fines de robo a un domicilio ubicado en Manuel Iglesias al 2800.

El hecho ocurrió el pasado viernes, cuando tres delincuentes rompieron las rejas de una vivienda y huyeron tras ser descubiertos por la víctima.

La damnificada alertó la situación a la policía que, posteriormente, detuvo a uno de los involucrados, quien fue reducido por vecinos de la zona.

El aprehendido fue trasladado a la Comisaría y quedó a disposición de Justicia tras ser imputado por el delito de robo en grado de tentativa.

