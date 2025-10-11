Aprehendieron a un delincuente tras un intento de robo en Manuel Iglesias al 2800
El hecho tuvo lugar el viernes. El ladrón fue retenido por vecinos de la zona y posteriormente detenido por la policía. Quedó a disposición de Justicia tras ser imputado por el delito de robo en grado de tentativa.
Un hombre fue detenido por la policía, tras intentar ingresar con fines de robo a un domicilio ubicado en Manuel Iglesias al 2800.
El hecho ocurrió el pasado viernes, cuando tres delincuentes rompieron las rejas de una vivienda y huyeron tras ser descubiertos por la víctima.
La damnificada alertó la situación a la policía que, posteriormente, detuvo a uno de los involucrados, quien fue reducido por vecinos de la zona.
El aprehendido fue trasladado a la Comisaría y quedó a disposición de Justicia tras ser imputado por el delito de robo en grado de tentativa.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión