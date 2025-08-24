Aprehendieron a un adolescente que ingresó a robar a una vivienda
Ocurrió en la madrugada del domingo. El menor, de 16 años robó una bicicleta y un televisor de un domicilio y fue interceptado por la policía.
La policía, en conjunto con el Grupo Táctico Operativo (GPO), aprehendió a un menor de edad que había robado una bicicleta.
El joven, de 16 años fue aprehendido por el personal cuando huía tras ingresar a robar en una vivienda ubicada en Independencia al 1400, propiedad de una mujer, de 35 años.
El detenido ingresó al domicilio y robó una bicicleta rodado 26 y un smart tv y, tras alertar la presencia de la policía, los descartó en la vía pública.
El adolescente fue aprehendido y por la causa interviene Fiscalía Joven. Los elementos fueron restituidos a su dueña.
