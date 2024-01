El hecho ocurrió este viernes en horas de la mañana. Efectivos policiales acudieron a un llamado al 911 alertados por la presencia de dos menores de 14 años, los cuales rompieron la vidriera de un comercio, ubicado en Rivadavia al 1400 para ingresar y robar bebidas alcohólicas.

Al arribo al negocio de bebidas La Caverna, el personal policial encontró in fraganti a los delincuentes, que estaban a punto de huir con botellas de fernet marca Buhero Negro, en sus manos, sustraídas momentos previos a la llegada del móvil.

La botella de fernet marca Buhero Negro, que los menores quisieron robar.

Ambos adolescentes fueron notificados en Comisaría y posteriormente restituidos a sus padres. Interviene en el caso la UFI Del Joven.

