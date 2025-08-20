Personal policial de la Comisaría junto a efectivos de la UTOI de San Nicolás aprehendieron a tres personas que circulaban por la vía pública con objetos de dudosa procedencia.

El hecho tuvo lugar en Alvarado y Hermano Indio, donde dos hombres de 36 y 28 y una mujer de 29 años fueron interceptados cuando caminaban con una cañería termo fusión, una bacha, un caño pvc, una puerta sin marco y varias herramientas que no pudieron justificar procedencia.

Los objetos secuestrados por la policía.

Debido a esto, los tres fueron aprehendidos y trasladados a la Comisaría local. Por su parte, los objetos fueron secuestrados en procura de establecer al posible propietario.

