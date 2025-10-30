La policía aprehendió a dos jóvenes de 25 y 26 años que circulaban por la vía pública con un televisor de dudosa procedencia, cuya propiedad no pudieron justificar.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Casella y Ansaloni, donde ambos sujetos fueron interceptados por los efectivos policiales con el televisor a cuestas.

El televisor secuestrado por los efectivos.

Debido a que ninguno de los dos hombres pudo acreditar la procedencia del electrodoméstico, los efectivos secuestraron el objeto.

Los sujetos fueron aprehendidos y trasladados a la Comisaría por el delito de averiguación de ilícito.

