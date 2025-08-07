Durante la tarde del miércoles, un hombre de 46 años fue aprehendido en inmediaciones de calle Bozzano, entre 11 de Septiembre y Bottaro, luego de intentar huir con una garrafa que habría sustraído momentos antes.

Ads

El hecho se originó en una vivienda ubicada en calle Belgrano al 2300, donde un vecino de 71 años advirtió la falta del objeto y alertó rápidamente a las autoridades.

Según informaron fuentes policiales, el autor del hecho es conocido por su reiterada participación en actividades delictivas.

Ads

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Comisaría local, bajo directivas de la Fiscalía N° 7, que dispuso la aprehensión del sospechoso, el secuestro del elemento sustraído y el cumplimiento de los pasos legales correspondientes.

Puede interesarte

Ads