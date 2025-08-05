Este lunes, personal policíal aprehendió a un joven de 23 años que intentaba darse a la fuga luego de cometer un robo en una vivienda.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de calle Benfactoras Sampedrinas y Miguel Aulí bis, donde se desplegó un operativo cerrojo que permitió localizar al acusado.

Durante la persecución, el individuo descartó un microondas que llevaba consigo, el cual luego se determinó había sido robado momentos antes de la casa de una mujer de 50 años, a la que accedió escalando un tapial.

El aprehendido quedó a disposición de la Fiscalía local, que ordenó su notificación en la causa y su alojamiento en el sector de calabozos, a la espera de su remisión para continuar con las actuaciones judiciales.

