Aprehendido tras robar pertenencias del interior de un camión
Lo apresaron en la zona de calle 72 y 3 de Febrero, instantes después de que el ladrón, de 49 años sustrajera un celular y un cargador de un camión estacionado en la vía pública.
El miércoles, en la intersección de calle 72 y avenida 3 de Febrero, un hombre de 49 años fue aprehendido.
Instantes antes había cometido un robo sin ejercer violencia. Había sustraído un celular y un cargador de un camión.
El Mercedes Benz blanco se encontraba estacionado en la vía pública, sobre calle San Martín al 1600, que pertenece a un vecino de 42 años.
El aprehendido fue trasladado a la Comisaría, a disposición de la Justicia, en el merco de la causa penal en trámite, a cargo de la Fiscalía local.
