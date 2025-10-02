El miércoles, en la intersección de calle 72 y avenida 3 de Febrero, un hombre de 49 años fue aprehendido.

Instantes antes había cometido un robo sin ejercer violencia. Había sustraído un celular y un cargador de un camión.

El Mercedes Benz blanco se encontraba estacionado en la vía pública, sobre calle San Martín al 1600, que pertenece a un vecino de 42 años.

El aprehendido fue trasladado a la Comisaría, a disposición de la Justicia, en el merco de la causa penal en trámite, a cargo de la Fiscalía local.

