Aprehendido tras entrar a robar a una cabaña del camping América
Un joven de 22 años fue aprehendido tras ingresar a una de las cabañas del predio. El dueño del inmubule denunció la falta de una garrafa que estaba en el interior. Sospechan que participaron otras personas.
En las primeras horas de este miércoles, un joven de 22 años fue aprehendido luego de haber ingresado una de las cabañas del Camping América.
El ingreso se habría producido luego de que el sospechoso dañara una de las ventanas de la vivienda. Fue sorprendido en el interior por el propietario de la cabaña, un hombre de 33 años, quien se encontraba en el lugar al momento del hecho.
El dueño del inmueble constató el faltante de una garrafa de 10 kilos y manifestó sus sospechas sobre la posible participación de otras personas que habrían logrado escapar antes de la llegada del móvil policial.
Las autoridades continúan con las tareas investigativas para determinar si efectivamente hubo más involucrados y recuperar los elementos sustraídos.
El joven aprehendido fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia mientras se instruyen actuaciones por tentativa de robo y daño a la propiedad.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión