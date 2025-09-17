Este martes, un hombre de 38 años fue aprehendido por personal policial mientras realizaba tareas de patrullaje preventivo en la zona de Manuel Iglesias y Alvear.

El individuo fue interceptado para su identificación, pero reaccionó de manera agresiva, negándose a colaborar y oponiéndo resistencia.

Ante esta situación, fue reducido y trasladado a la Comisaría para el correspondiente procedimiento legal. La causa quedó en manos de la Fiscalía local.

