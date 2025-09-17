Aprehendido por resistencia a la autoridad
Ocurrió este martes en Manuel Iglesias y Alvear. El aprehendido es un hombre de 38 años que reaccionó de forma violenta al procedimiento policíal.
Este martes, un hombre de 38 años fue aprehendido por personal policial mientras realizaba tareas de patrullaje preventivo en la zona de Manuel Iglesias y Alvear.
El individuo fue interceptado para su identificación, pero reaccionó de manera agresiva, negándose a colaborar y oponiéndo resistencia.
Ante esta situación, fue reducido y trasladado a la Comisaría para el correspondiente procedimiento legal. La causa quedó en manos de la Fiscalía local.
