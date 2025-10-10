Aprehendido por reaccionar de manera violenta y resistirse a la autoridad
Un hombre de 30 años fue detenido por la policía tras intentar agredir a los efectivos al ser interceptado durante un patrullaje preventivo por la zona de Cruz Roja al 300.
La policía aprehendió a un hombre de 30 años por resistirse a la autoridad. Sucedió este jueves por la mañana en calle Cruz Roja al 300.
La aprehensión ocurrió cuando el sujeto fue interceptado por el personal policial que realizaba tareas de patrullaje preventivo por la zona.
Al pedirle su identificación el hombre reaccionó de manera agresiva oponiendo resistencia a la autoridad policial.
Tras lograr reducirlo, los efectivos, que resultaron ilesos, procedieron a detenerlo y trasladarlo a la Comisaría. Interviene la Fiscalía en turno.
