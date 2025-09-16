Aprehendido por arrancar plantines de la rotonda del acceso a la ciudad
Ocurrió el lunes en el cantero central de la rotonda de Mitre, en el acceso a la ciudad. Un hombre de 38 años, utilizó un cuchillo para arrancar las plantas y fue aprehendido a metros del lugar.
El lunes, personal policíal aprehendió a un hombre de 38 años en avenida Kennedy, a la altura de Bartolomé Mitre.
El aprehendido fue sorprendido mientras retiraba plantines del cantero central ubicado en la rotonda de ingreso a la ciudad.
Durante el procedimiento, se le secuestró un arma blanca que habría sido utilizada para llevar a cabo el hecho.
La Fiscalía local tomó intervención en el caso, disponiendo su notificación por la causa correspondiente. El individuo quedó alojado en el sector de calabozos a disposición de la Justicia.
