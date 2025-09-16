El lunes, personal policíal aprehendió a un hombre de 38 años en avenida Kennedy, a la altura de Bartolomé Mitre.

El aprehendido fue sorprendido mientras retiraba plantines del cantero central ubicado en la rotonda de ingreso a la ciudad.

Durante el procedimiento, se le secuestró un arma blanca que habría sido utilizada para llevar a cabo el hecho.

La Fiscalía local tomó intervención en el caso, disponiendo su notificación por la causa correspondiente. El individuo quedó alojado en el sector de calabozos a disposición de la Justicia.

