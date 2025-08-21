Personal de la Comisaría local, junto a efectivos de la UTOI de San Nicolás acudieron a la zona de Las Provincias y Alvear, donde aprehendieron a un joven de 26 años que había amenazado a su expareja. Sucedió este jueves por la madrugada.

El móvil arribó al lugar debido a una llamada de emergencias al 911 que alertó sobre la situación, donde tras una discusión el hombre amenazó con agredir a la víctima, una mujer de 30 años.

Debido a esto, el sujeto fue aprehendido y trasladado a la Comisaría, donde fue alojado en el sector de calabozos. Por su parte, la mujer fue asistida por el personal de la Comisaría de la Mujer y la Familia. Interviene en la investigación la Fiscalía en turno.

